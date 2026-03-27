27/03/2026 13:00

【美國議息】聯儲局副主席傑弗遜：能源價格上漲或推高其他領域成本

《經濟通通訊社27日專訊》聯儲局副主席傑弗遜表示，能源價格上漲可能會推高其他經濟領域的成本，但到目前為止漲幅還在可控範圍內。



傑弗遜周四（26日）在演講中表示：「目前美國能源價格的上漲對通脹的影響應該相對較小，不過消費者在加油站感受到油價貴了。能源價格長期處於高位，可能會給其他多種產品帶來漲價壓力。身為政策制定者，我會密切關注這些成本的上漲，是否會反映到整個經濟的價格體系中。」



*庫克：伊朗戰爭推動通脹風險上升*



此外，聯儲局理事庫克表示，伊朗戰爭改變風險平衡，使得政策制定者對通脹的關切程度超過就業。



庫克周四回答提問時表示：「受伊朗戰爭影響，目前通脹風險更大。就勞動力市場而言，我認為處於平衡狀態，但這種平衡是脆弱的。」



庫克表示，關稅已使通脹偏離聯儲局目標水平，而中東局勢也可能產生顯著影響。(rc)