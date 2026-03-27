27/03/2026 11:27

【外圍經濟】美元勢創7月以來最佳單月表現，中東衝突影響華爾街匯率預期

《經濟通通訊社27日專訊》美元有望創7月以來最佳月度表現，中東衝突打亂華爾街對美元的交易策略。



彭博美元指數3月上漲超過2%，受避險資金流推動，戰爭之下油價飆漲，導致市場對聯儲局的降息預期減弱。



分析指，美元走勢急劇逆轉，在衝突爆發前夕，美元剛連續第四個月下跌。隨著敵對行動的持續，原本對美元前景持悲觀態度的銀行和投資者承壓加劇。



以摩根大通為例，其策略師一年來首次看好美元。在期貨市場，投機者轉而押注美元上漲，而在2月中旬時他們的淡倉還是大約五年來的最高水平。



不過，德意志銀行本月表示，戰爭正在考驗美元作為世界石油貿易貨幣的地位，並指出未來可能會有更多交易改為使用人民幣。(rc)