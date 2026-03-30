30/03/2026 17:33

《外圍焦點》德國公布CPI，美國公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社30日專訊》伊朗戰火持續一個月，美股上周五（27日）遭遇重創，三大指數連續第五周下跌。科技股持續淪為重災區，拖累納指上周五下挫459.72點或2.15%，收報20948.36點。藍籌主導的道指暴跌793.47點或1.73%，報45166.64點，正式跌入技術性調整區；標指則跌108.31點或1.67%，報6368.85點。港股方面，恒生指數收市報24750，跌201點或0.8%，成交2854億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:30pm，美聯儲主席鮑威爾參加哈佛大學經濟學原理課程的討論。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布3月消費者信心指數。今晚8:00pm，德國公布3月消費者物價指數，月率升幅料由0.2%擴大至1.1%，年率升幅料由1.9%擴大至2.7%。10:30pm，美國公布3月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由0.2升至1.5。(wa)