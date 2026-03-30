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30/03/2026 17:05
美元兌瑞郎報0.8001，瑞士3月KOF經濟領先指標跌至96.1遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.253
|100.151
|0.102
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.67/71
|159.76/80
|160.28/32
|歐元/美元
|1.1495/99
|1.1496/00
|1.1507/11
|英鎊/美元
|1.3233/37
|1.3243/47
|1.3258/62
|美元/瑞郎
|0.7999/03
|0.7997/01
|0.7988/92
|美元/加元
|1.3916/20
|1.3908/12
|1.3891/95
|澳元/美元
|0.6853/57
|0.6849/53
|0.6872/76
|紐元/美元
|0.5721/25
|0.5725/29
|0.5743/47
|美元/人民幣
|6.9113/17
|6.9112/16
|6.9117/21
|美元/港元
|7.8349/53
|7.8351/55
|7.8326/33
*上述報價只供參考用