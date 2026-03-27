30/03/2026 07:52

《國金頭條》伊朗打足一個月，美股連跌五周，胡塞參戰油價大漲

《經濟通通訊社30日專訊》伊朗戰火持續一個月，美股上周五（27日）遭遇重創，三大指數連續第五周下跌。



科技股持續淪為重災區，拖累納指上周五下挫459.72點或2.15%，收報20948.36點。藍籌主導的道指暴跌793.47點或1.73%，報45166.64點，正式跌入技術性調整區；標指則跌108.31點或1.67%，報6368.85點。



總結當周表現，標指累跌逾2.1%，創下自2022年以來最長的五連跌紀錄。納指按周下挫逾3.2%，而在過去11個星期內，納指有高達10周錄得跌幅，反映科技板塊沽壓異常沉重；道指當周則累跌0.9%。



周日（29日），美國和以色列襲擊伊朗核設施，德黑蘭誓言在整個波斯灣實施報復，獲伊朗支持的胡塞武裝隨即參戰，原油期貨周一（30日）亞洲早盤應聲大漲。紐約期油上漲5.46%，報99.64美元/桶。布蘭特期油上漲4.22%，報112.57美元/桶。



*現貨金價顯著回升3%*



國際黃金市場呈現強勁反彈，現貨金價顯著回升3%，至每盎司約4518美元水平，紐約期金同步錄得3%的單日升幅，報4550美元。



美匯指數一度高見100.2水平，日內報約100.09至100.15區間，升約0.3%。美元兌日圓突破160心理關口，盤中高見160.4，升約0.3%。歐元兌美元於1.153水平附近上落，日內報1.1512，跌0.1%。(jf)