30/03/2026 08:03

愛德新能源(02623)成立合夥企業投資江西銀礦，總出資及承諾金逾5億人幣，續停牌

《經濟通通訊社30日專訊》愛德新能源(02623)公布，透過附屬公司深圳鑫隆，聯同江西新同盈及北京世紀成立有限合夥企業，並進一步增資，以投資採礦業務，涉及總出資及承諾金額高逾5.19億元（人民幣．下同），當中愛德新能源佔約2.57億元。愛德新能源已於3月26日起停牌，並將繼續停牌，直至另行刊發涉及內幕消息的公告為止。



公告指出，三方於今年3月20日訂立合夥協議，初始註冊資本為6300萬元。隨後於又訂立補充協議，各方同意再向合夥企業注資1.58億元，令總註冊資本增至2.21億元。完成後，深圳鑫隆及江西新同盈各持約48.87%權益，北京世紀持約2.26%並擔任執行合夥人。此外，深圳鑫隆及江西新同盈各自承諾，未來可按比例進一步出資最多1.49億元（合計2.98億元），以支持後續投資。



合夥企業已與藍翔礦業訂立意向協議，擬以2.21億元收購鮑家礦業20%股權。該公司位於江西貴溪市，主要從事銀、鉛及鋅開發。鮑家礦業2025年經審核稅後純利約9470萬元，按年增長28.7%；資產淨值約2.96億元。其採礦許可證有效期至2045年，擁有合計資源儲量約2560噸銀。



公司表示，此舉符合集團現有採礦業務多元化至金、銀等礦產的策略，有助對沖市場波動風險。相關出資將由早前供股所得款項撥付。(eh)