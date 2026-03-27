30/03/2026 07:58

【外圍經濟】密歇根大學3月消費者信心挫至53.3，創三個月低位

《經濟通通訊社30日專訊》美國密歇根大學公布，3月份消費者信心指數終值進一步跌至53.3，創下自2025年12月以來的三個月新低。該數據不僅低於初值的55.5，較2月份終值56.6亦大幅回落。



調查報告指出，中東戰局觸發金融市場劇烈波動，加上能源價格急升，嚴重打擊了民眾的消費意慾。從分項數據來看，反映消費者對當前經濟看法的現況指數終值為55.8，而反映未來經濟前景的預期指數終值則跌至51.7。



在通脹預期方面，地緣政治風險推高了民眾對短期物價的擔憂，消費者對未來一年的通脹預期終值飆升至3.8%，明顯高於3月初值及2月終值的3.4%。不過，長遠通脹預期仍相對溫和，對未來五年的通脹預期微跌至3.2%，顯示市場認為長期物價壓力尚算受控。(kk)