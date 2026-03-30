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30/03/2026 15:03
歐元兌美元報1.1512，歐央行官員指若中東戰事6月未結束年內或至少加息兩次
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.086
|100.151
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.79/83
|159.67/71
|160.28/32
|歐元/美元
|1.1510/14
|1.1514/18
|1.1507/11
|英鎊/美元
|1.3264/68
|1.3272/76
|1.3258/62
|美元/瑞郎
|0.7987/91
|0.7983/87
|0.7988/92
|美元/加元
|1.3891/95
|1.3887/91
|1.3891/95
|澳元/美元
|0.6859/63
|0.6867/71
|0.6872/76
|紐元/美元
|0.5738/42
|0.5738/42
|0.5743/47
|美元/人民幣
|6.9068/72
|6.9057/61
|6.9117/21
|美元/港元
|7.8336/40
|7.8321/25
|7.8326/33
上述報價只供參考用