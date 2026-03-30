30/03/2026 15:52

大新銀行(02356)：中東戰爭影響趨明顯，對業務前景審慎樂觀

《經濟通通訊社30日專訊》大新銀行(02356)副主席及董事總經理兼行政總裁王祖興在網上全年業績會議上指出，中東戰爭對全球經濟負面影響愈來愈明顯，令美國息率走勢存在更多不確定性，若未來息口回升，預計將打擊貸款意慾，但同時有利於銀行改善淨息差，加上香港整體經濟逐步改善，刺激個人貸款及消費，因此對業務前景看法審慎樂觀。



不過，王祖興指出，市場貸款需求仍然疲弱，料今年貸款增長不會有很大變幅，個人貸款會相對強勁。



*料今年香港CRE減值可控，整體貸款增長無大變幅*



大新金融首席財務總監周志良則指出，已為香港商業房地產(CRE)貸款預留足夠撥備，由於香港地產市場逐步改善，因此料今年相關減值可控。



另一方面，王祖興指出，會繼續通過調整存款及賺息資產組合，以維持穩定淨息差。(rh)