30/03/2026 11:30
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月拆息報2.28厘
《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息終止三連升，報2.28292厘，跌16.494基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.41179厘，跌11.94基點。
隔夜息報2.29786厘，跌27.821基點；一周拆息跌19.857基點，報2.39929厘，兩周則跌25.761基點，報2.3381厘。長息方面，六個月拆息跌7.155基點，報2.75厘，一年期則跌4.357基點，報3.13649厘。
港元匯價今日在7.8340-7.8304之間上落，最新報7.8319。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.29786厘，跌27.821基點；一周拆息跌19.857基點，報2.39929厘，兩周則跌25.761基點，報2.3381厘。長息方面，六個月拆息跌7.155基點，報2.75厘，一年期則跌4.357基點，報3.13649厘。
港元匯價今日在7.8340-7.8304之間上落，最新報7.8319。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.29786
|-27.821
|一周
|2.39929
|-19.857
|兩周
|2.3381
|-25.761
|一個月
|2.28292
|-16.494
|兩個月
|2.33435
|-18.327
|三個月
|2.41179
|-11.94
|六個月
|2.75
|-7.155
|一年
|3.13649
|-4.357
資料來源：香港銀行公會