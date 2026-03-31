31/03/2026 18:07

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▷ 亞洲部分央行預計第三季或下半年加息

▷ 能源衝擊下調泰國、韓國等地GDP預測 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道31日專訊》保誠集團旗下投資機構瀚亞投資在最新《CIO觀點》報告指出，受伊朗戰事導致能源供應長期減少影響，該機構大幅上調能源價格預測。該行首席投資長Vis Nayar、首席經濟學家Ray Farris及經濟學家Viola Wang分析，能源短缺的全面影響將在未來數月顯現，預計今年下半年油價將升至每桶95至105美元區間。若談判破裂、美國派地面部隊進入伊朗，油價可能進一步上漲。能源價格長期偏高，直接導致瀚亞投資上調全亞洲通脹預測。各國政府目前仍透過補貼控制零售能源價格，但財政負擔沉重，預計未來數月將被迫逐步放鬆管制，讓零售能源價格反映實際成本。印度、印尼、馬來西亞目前幾乎未傳導油氣價格上漲；海峽兩岸、韓國、日本及泰國則採取限制或延後傳導措施，但此政策難以長期持續。通脹預測上調，促使瀚亞投資調整利率預期。日本及菲律賓預計最快於第三季分別升息25個基點及50個基點；韓國及印度亦有機會在下半年啟動升息。在經濟增長方面，能源衝擊導致瀚亞投資下調區域GDP增長預測。其中能源進口市場受影響最明顯，包括泰國、韓國、台灣、印度及菲律賓；中國內地、馬來西亞及印尼因能源自給程度較高或出口優勢，受衝擊相對較輕。股票市場方面，中國企業盈利受惠於政府對戰略產業的政策支持，加上龐大石油儲備及再生能源比重提升，對能源衝擊具較強緩衝力。韓國與台灣企業則因全球AI基礎設施支出持續熱絡，盈利預估相對穩健。日本企業同樣受惠於AI硬體需求、政府國防及戰略產業支出，以及企業改革帶動股東權益報酬率提升。固定收益市場上，亞洲信貸利差隨美國利差擴大而走寬，短期高收益信貸中具強勁現金流基礎的品種，正出現越來越多投資機會。瀚亞投資強調，能源價格長期高位將成為2026年亞洲宏觀環境的重要變數。雖然部分經濟體及產業具緩衝能力，但整體通脹壓力上升及貨幣政策可能轉向緊縮，將考驗區域增長動能。投資者需關注各國補貼政策調整時點、央行升息路徑，以及能源價格對不同產業的差異化影響，以調整資產配置策略。(hl)*編者按:本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。