30/03/2026 13:14

【中東戰火】施羅德投資：中東衝突促使市場提早重估能源價格，標誌長期能源投資周期開端

《環富通基金頻道30日專訊》施羅德投資環球資源股票主管Mark Lacey指，石油市場供應本已趨緊，預料未來三至四年天然氣市場亦會出現類似情況。全球約20%的石油及大量液化天然氣(LNG)均取道霍爾木茲海峽，該海峽實際上被封鎖，造成了嚴重的供應衝擊。是次衝突正促使市場提早對能源價格進行重估。這標誌著一個長期能源投資周期的開端，其影響將遍及各個能源市場。一方面，石油、天然氣以至電力市場的供應均受到限制；另一方面，需求卻持續擴張。



*供應受限、反應滯後及需求轉強，油價獲更持久支持*



目前的油價，正正反映在一個長期投資不足的市場中，發生了供應衝擊。預計在未來一段很長的時間，美國電力需求將按年增長約2%至3%。原因之一，是運輸和供暖等大型行業的脫碳進程。此外，驅動生成式人工智能(AI)的數據中心，亦將成為一個獨立且不斷增長的需求來源。要增加新的能源供應，不但需要價格維持在具支持作用的水平，開發周期更長達數年。對石油生產商的股票而言，石油供應受限，加上反應滯後及需求轉強，為價格帶來了更持久的支持。(wa)



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