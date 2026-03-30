30/03/2026 13:15

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 巴克萊預測2026年全球經濟增速維持3%

▷ 美國經濟抗衝擊能力強於歐洲及亞洲

▷ AI驅動盈利增長，私募信貸風險未衝擊美國宏觀經濟 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道30日專訊》巴克萊研究團隊發表全球經濟展望報告指，在地緣政治衝突、通脹及私募信貸風險的背景下，全球經濟依然展現韌性，主要受惠於強勁的投資周期及人工智能帶動的盈利增長。*料今年全球經濟增速為3%，美國抗衝擊能力較強*今年第一季度，市場對地緣政治衝突、石油、私募信貸以及人工智能資本支出的憂慮成為焦點。儘管上周美債前端利率迅速重新定價，但資產價格到目前為止反應較為平穩，亦與市場對當前衝突有望在數周內逐步消退的預期相符。在巴克萊的基準假設中，美伊軍事衝突更會對通脹帶來衝擊，而非是對經濟增長。假設油價遠期走勢兌現，預計全球經濟增長將受到一定擠壓，但整體仍能保持韌性，預計今年全球經濟增速約為3%。相比之下，美國經濟的抗衝擊能力明顯強於高度依賴能源進口的歐洲和亞洲經濟體，其中一個重要原因在於，預計聯儲局將對短期通脹壓力「選擇性忽視」，不作過度反應。在基準假設下（即衝突逐步降級、布蘭特原油均價約85美元/桶），該行預計2026年全球經濟增速仍將維持在3%。對於一個原本有望將去年貿易戰影響逐步拋諸腦後的世界經濟而言，這一表現僅屬中等水平。從另一個角度看，這一結果或仍優於部分投資者的預期。關鍵支撐之一在於美國經濟－－即使油價在2026年均值升至約85美元/桶，其對美國經濟增長的影響仍然相當有限。*歐洲所受衝擊更明顯，亞洲主要經濟體同受影響*報告指歐洲所受衝擊更為明顯。目前預期，歐洲實際GDP的增長路徑將趨於平緩，整體通脹及核心通脹水平持續走高，同時政府財政赤字進一步擴大。巴克萊已將歐洲2026年第四季度同比經濟增速預期下調至0.7%，2027年為1.2%（此前分別為1.2%及1.2%）。而包括中國、印度和日本在內的亞洲主要經濟體同樣將受到影響。不過，這些國家正積極與伊朗溝通協調，以求確保本國船隻能夠順利通過霍爾木茲海峽。迄今數據顯示，儘管霍爾木茲海峽局勢緊張，伊朗對中國的原油供應尚未出現實質性變化。中國成品油價格機制在一定程度上緩衝了國際油價上漲的傳導效應；同時，較低的油氣依賴度，以及可再生能源和電氣化水平的持續提升，也增強了中國經濟的整體韌性。此外，中國還擁有約12億桶的戰略石油儲備，可作為重要的風險緩衝。*私募信貸風險今年不太可能衝擊美國宏觀經濟走勢*美國私募信貸領域確實存在一些結構性問題，軟件行業尤為突出。不過，該行認為相關風險更可能以緩慢累積的方式顯現，尚不具備系統性特徵，亦不太可能在2026年對美國宏觀經濟走勢造成實質性衝擊。其影響更接近於2023年市場對商業地產(CRE)的擔憂，當時並未引發宏觀層面的後果，與2007至2008年的金融危機仍有顯著距離。*AI驅動新一輪盈利上行期，維持增持美股而非歐股*本季度以來，受中東衝突引發的能源衝擊影響，全球市場表現承壓，股市與債市均受到拖累。這一衝擊恰逢一輪由AI驅動的盈利上行期。投資者應聚焦結構性「贏家」，同時對短期宏觀和政策風險進行對沖。現時巴克萊的基準假設是認為最極端的情景不會發生，正如2025年貿易問題一樣。儘管長期影響仍可能存在，但一旦局勢出現實質性緩和，市場大概率將選擇向前看。儘管地緣政治、油價和信貸領域的負面消息不斷，巴克萊仍維持增持美國股票而非歐洲股票。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。