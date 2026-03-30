30/03/2026 09:05

《比拼華爾街－溫傑》美股仍有下跌風險，ALLY屬潛在黑馬

《比拼華爾街》油價反彈，加上美國長債孳息率攀升，上周五（27日）美股顯著下跌，三大指數都以接近全日低位收市。當中，道指及標指均下跌1.7%，納指更跌2.2%。



宏觀而言，美股仍受伊朗戰爭，以及相關的油價變化及利率展望所主導。以首要的中東問題作例子，雖然特朗普早前宣布把打擊伊朗發電廠及能源基建設施的期限延後10天至4月6日，但伊朗卻表示有核設施遭到美以襲擊，包括一座設有重水反應器的核設施，以及鈾處理物料「黃餅(Yellowcake)」的生產廠。相關消息反映戰事持續，令投資者日趨不安。



*市場現預期今年或加息*



另外，市場預期的利率前景又有變化。根據Fed Watch，6月或以前減息的預期已降至零（92.2%維持息率不變，分別有7.7%及0.2%機會加息一次或兩次），就算去到12月，減息的預期亦只有3%。由預期減息變估計加息，市場的觀點與一個月前完全不同，筆者擔心美股及港股均未完全反映有關因素。



今個星期大家要繼續留意上述三個因素的發展。另外，美國會公布多項經濟數據，例如3月的勞動市場數據，預期：



－非農業職位增長54000個，2月為負92000個。

－平均工資增加按月及按年分別為0.4%及3.8%，2月同樣分別為0.4%及3.8%。

－失業率增加0.1個百分點至4.5%



*ALLY潛在升幅可觀*



筆者今個星期會介紹Ally Financial(US.ALLY)，而發掘此股的原因有點特別：ALLY為某大行的「焦點選股」，未來12個月的總回報目標（股價升幅加上股息）達80%。經過仔細研究後，集團盈利前景吸引，因此決定在此分享。



集團前身為通用汽車金融服務公司(General Motors Acceptance Corporation, GMAC)，現時提供一系列消費和商業金融服務，包括一般銀行服務、汽車貸款、證券經紀、抵押貸款、企業融資以及保險產品和服務。其最大的業務板塊是汽車貸款。



*盈利大幅增長為重點利好因素*



其已於1月時公布去年第四季業績，管理層亦闡述了未來的營運情況，不過要留意，由於集團會每季公布業績（一如大部分美股），下次發布季績的日期將為4月17日。回顧去年第四季季績，坦白而言，數據未及筆者預期，股價亦一度跑輸銀行股指數。期內收入為21.2億美元（按年增長4.8%），略低於預期的21.4億美元（按年增長5.8%）；淨利潤為3億美元，雖然按年增長達270%，但增幅仍低於預期的287%。由此可見，集團盈利正高速增長，只是市場或過於樂觀。



根據較樂觀的預測，受惠於淨息差擴闊、貸款增長及壞帳減少等因素，料2027年集團的有形普通股權益回報率(ROTCE)將升至中雙位數（2025年第四季為約10%），而今年的每股盈利增長將維持快速增長，升幅有機會達110%，中長線股價具上升潛力。走勢上，股價自1月初見頂後顯著回落（由每股約47美元跌至36美元)，近期則由3月中開始反覆回升至39美元以上（惟上周五跟隨大市下跌），表現有所改善。《香港股票分析師協會理事 溫傑》



*筆者並非證監會持牌人，沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。



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