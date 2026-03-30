30/03/2026 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價貶82點子，三連跌報6.9223，創四周低
《經濟通通訊社30日專訊》中東戰爭面臨升級風險，短期避險情緒料繼續支撐美元。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9223，較上個交易日跌82點子，三連跌，創3月2日以來四周新低，上個交易日報6.9141。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9223
|+82.00
|1歐元/人民幣
|7.9551
|-134.00
|100日圓/人民幣
|4.3171
|-100.00
|1港元/人民幣
|0.8838
|+2.30
|1英鎊/人民幣
|9.1666
|-464.00
|1澳元/人民幣
|4.7419
|-188.00
|1紐元/人民幣
|3.9672
|-138.00
|1新加坡/人民幣
|5.3655
|-87.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6526
|-427.00
|1加元/人民幣
|4.9795
|-82.00
|1人民幣/林吉特
|0.5798
|+11.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.7781
|+7.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4793
|+81.00
|1人民幣/韓元
|218.4200
|-3.00