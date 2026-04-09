30/03/2026 08:52

【ＡＩ】周鴻禕：「龍蝦」走紅標誌智能體普及，六大方向孕育新獨角獸

《經濟通通訊社30日專訊》3月29日，在2026中關村論壇年會全球獨角獸企業大會上，360集團(滬:601360)創始人周鴻禕發表主題演講。周鴻禕表示，2026年「龍蝦」的走紅，標誌著智能體技術完成從極客圈層向社會大眾的成功「破圈」。這不僅完成了智能體的大眾普及，更將推動整個互聯網基礎設施、軟件行業乃至各實體產業的全面重構，其中蘊藏著孕育新一代獨角獸的海量機會。



周鴻禕指出，六大方向有望孕育新獨角獸：一是AI原生基礎設施的重構；二是軟件產業向「原子化」演進；三是垂直領域「定制智能體」的興起；四是「一人公司(OPC)」等新型組織模式的出現；五是智能體驅動的「機器經濟」生態形成；六是算力與能源等底層產業的聯動升級。



此外，他還表示，人工智能正從單點突破邁向系統性重構，智能體將成為連接技術創新與產業升級的重要載體。未來，360將繼續加大對中關村人工智能賽道的投資力度，深度布局人形機器人研發及人工智能服務等細分領域。(wn)