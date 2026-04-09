30/03/2026 09:13

【ＡＩ】宇樹科技具身智能體驗館亞洲首店5月底上海開業

《經濟通通訊社30日專訊》據內媒報道，從2026全國精品首發季暨「首發上海」系列活動發布儀式上獲悉，宇樹科技具身智能體驗館亞洲首店，將於5月底在上海市靜安區南京西路商圈的久光百貨開業，門店面積超100平方米，將展出品牌全線最新產品。



據宇樹科技高級副總裁李斌 杰 介紹，該體驗店將打造為沉浸式體驗中心，以具身智能科技打造沉浸式消費新場景，通過前沿具身智能技術拉近科技與大眾的距離，進一步推動機器人科技走進城市生活場景。



活動上，宇樹科技還發布了新款全尺寸具身機器人H2。該機器人身高1.8米，具備31個關節自由度，搭載自研高性能運動控制算法與通用大模型，將以沉浸式互動體驗拉近科技與大眾的距離，成為未來日常生活中的智能夥伴。(wn)