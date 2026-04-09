30/03/2026 09:23

【ＡＩ】DeepSeek服務出現大規模訪問異常，網頁與App均受影響

《經濟通通訊社30日專訊》DeepSeek服務昨晚開始出現大規模訪問異常，大量用戶反映網頁端和App頻繁提示「服務器繁忙」或無法響應，相關話題迅速登上微博熱搜。DeepSeek方面今早回應稱，正在調查超過7小時的服務中斷情況。



DeepSeek官方服務狀態網站顯示，DeepSeek網頁、App服務出現重大中斷。根據事件報告，昨日21:35，DeepSeek發現網頁、App服務異常，並進行調查，於當日23:23解決該事件。今日00:20，DeepSeek對網頁、App性能異常問題進行調查，並於01:24實施修復方案。



《第一財經》報道指出，今日上午，記者打開DeepSeek發現問題仍未修復，用戶提問無法發出，顯示「請檢查網絡後重試。」(wn)