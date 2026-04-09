30/03/2026 17:25

【ＡＩ】愛奇藝發布專業影視製作智能體「納逗Pro」，支持劇本生成、分鏡設計

《經濟通通訊社30日專訊》愛奇藝今日宣布，旗下專業影視製作智能體「納逗Pro」進入預商用階段，並對公眾開放。該產品旨在為創作者提供從劇本、分鏡到成片輸出的「一站式」AI輔助創作工具。



據愛奇藝方面介紹，「納逗Pro」將該公司在影視內容製作領域的經驗與自研算法及海量影視資源相結合，支持劇本生成、分鏡設計等多個專業環節。該平台還獨創了「素材泛搜」、「大片提示詞」等功能，以協助創作者進行更精準的內容表達，並優化其工作流程。



據了解，在技術層面，「納逗Pro」接入了愛奇藝自研的奇智大模型，並整合了包括即夢、可靈、Vidu在內的多個主流AI模型。「納逗Pro」自2025年底啟動內測以來，已應用於愛奇藝內部及部分合作方在電影、劇集、動畫等領域的創作。(wn)