30/03/2026 11:58
【ＡＩ】DeepSeek服務已恢復正常，此前崩潰約12小時
《經濟通通訊社30日專訊》DeepSeek服務昨晚突發大規模中斷，網頁端與App持續癱瘓，用戶遭遇登錄失敗、對話中斷及內容丟失，話題登上微博熱搜。目前測試發現，DeepSeek服務已經能夠正常使用。
DeepSeek官方服務狀態網站顯示，DeepSeek網頁、App服務昨晚開始出現重大中斷。根據事件報告，昨日21:35，DeepSeek發現網頁、App服務異常，並進行調查，於當日23:23解決該事件。今日00:20，DeepSeek對網頁、App性能異常問題進行調查，並於01:24實施修復方案；今日9:13已進行修復並正監控運行效果，10:33解決問題。(jq)
DeepSeek官方服務狀態網站顯示，DeepSeek網頁、App服務昨晚開始出現重大中斷。根據事件報告，昨日21:35，DeepSeek發現網頁、App服務異常，並進行調查，於當日23:23解決該事件。今日00:20，DeepSeek對網頁、App性能異常問題進行調查，並於01:24實施修復方案；今日9:13已進行修復並正監控運行效果，10:33解決問題。(jq)