30/03/2026 09:37

【聚焦人幣】人民幣中間價創四周低，即期開市跌61點子報6.9166

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9223，較上個交易日跌82點子，三連跌，創3月2日以來四周新低，較市場預測偏弱18點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開61點子，報6.9166，上個交易日即期匯率收盤報6.9105。



中東戰爭風險升級，短期避險情緒彌漫下人民幣料承壓。國家外匯局上周五(27日)發布2025年中國國際收支報告指出，下一階段，保持人民幣匯率彈性，更好發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能。完善外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理框架，進一步健全預期管理機制，必要時強化宏觀審慎管理，維護外匯市場平穩運行。



銀河證券指出，輸入性通脹對中國的壓力相對有限，中國人行將維持支持性貨幣政策立場，保持流動性充裕。對於人民幣匯率，全年仍然維持溫和升值的趨勢；短期美元利率優勢仍在，加之二季度季節性因素，將減緩人民幣升值速度，三季度之後有望重回升值通道。(jq)