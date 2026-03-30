30/03/2026 16:40

【聚焦人幣】人民幣即期收跌25點子，四連跌報6.9130，創三周低

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9130，較上個交易日4時30分收盤價跌25點子，四連跌，創3月9日以來三周新低，全日在6.9039至6.9211之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升35點子，報6.9180。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9223，較上個交易日跌82點子，三連跌，創3月2日以來四周新低，較市場預測偏弱18點。



市場人士表示，中東戰爭面臨升級風險，避險情緒料繼續支持美元，人民幣承壓下跌但幅度相對有限。他們並指出，目前市場結售匯需求保持均衡，市場預期也未現惡化趨勢，短期人民幣主要面臨外部衝擊風險，在中國出口韌性支撐下中期前景仍看好。



三菱日聯銀行中國首席金融市場分析師孫武最新點評稱，對本周而言，人民幣更像是「外部衝擊下的受壓資產」，而不是「基本面失控下的做空標的」。只要美元衝高未演變為系統性流動性擠壓，人民幣更可能表現為區間偏弱，而非持續性單邊走貶。(jq)