30/03/2026 16:17

《中國要聞》外交部：海南自貿港「百日答卷」亮眼，外貿進出口同比增近33%

《經濟通通訊社30日專訊》海南自由貿易港在3月27日封關運作滿100天。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應有關海南自貿港「封關滿100天」時表示，從順利開局到蓬勃發展，海南自貿港交出了一份亮眼的百日答卷。



毛寧指，海南自由貿易港是引領全球開放合作、驅動創新發展的重要平台。封關以來，海南以制度型開放為牽引，以大通道帶動大開放、以大開放促進大發展，成長為國內國際雙循環的重要經濟樞紐和創新合作平台。隨著零關稅、低稅率等政策的落地，海南的人流量、貨流量和企業數量迅猛增長，免簽入境旅客同比增長54.2%，外貿進出口同比增長32.9%；新增外資企業737家，同比增長超過三成。



毛寧稱，以封關百日為序章，作為中國推進制度型開放的生動實踐，海南自貿港將以開放拓空間，以創新迎挑戰，同世界雙向奔赴、共同前行。(sl)