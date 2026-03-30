30/03/2026 12:10

《匯海威言－毛偉廉》中東局勢轉趨模糊，黃金避險需求回升

《匯海威言》在特朗普將要求伊朗開放霍爾木茲海峽的最後期限延至4月6日後，中東戰爭正式步入一個關鍵而模糊的階段。表面上，局勢似乎暫時避免了全面升級，但事實上，不確定性並未消退，而是被刻意拖長。在這種「延後但未解除」的戰爭狀態下，市場風險並未真正消除。金價早前在戰爭初期一度衝高至每盎司5400美元，其後隨著短期情緒降溫，大幅回落至近日約4400美元水平，但地緣政治風險持續存在，預料金價逐步重新獲得支持。本周市場焦點將集中於特朗普的最新表態、鮑威爾演說以及美國3月份就業報告。



從戰爭本身來看，目前局勢已進入拉鋸期，而非決戰期。美國在政治與軍事層面都缺乏快速撤退的空間：若啟動大規模地面戰，國內政治壓力難以承受；若全面退讓，則等同戰略失敗。在這種兩難局面下，最現實的選項是維持壓力、控制升級、避免明確轉向。這意味著戰爭的不確定性被保留，卻無法被市場完全定價，為避險資產提供生存空間。



霍爾木茲海峽被封鎖，加深了這種不安。即使未被正式全面封鎖，航運與能源供應仍承受高度風險。任何誤判、摩擦或零星軍事事件，都可能在短時間內引發連鎖反應。市場在4月6日之前，難以合理假設「最壞情況已經排除」。只要這個假設不成立，黃金的避險需求便不會消失。



此外，美國內部政治也是不可忽視的變數。特朗普支持度下滑與大規模示威，使特朗普在行動上受到制約，據《路透社》最新統計，特朗普的支持度下跌至只有36%，但他在語言與姿態上又難以真正放軟，結果是政策訊號始終模糊。對金融市場而言，這種高度不確定、難以被化解的政治風險，使黃金成為最容易發揮作用的避險工具。



因此，在4月6日前，金價最合理的走勢並非單邊上升或急速回落，而是反覆地上升。短線上，金價可能因消息或資金調整而波動，但每當回落，總會遇到避險資金的承接；相反，若局勢惡化，上升反應往往會迅速。這種下跌空間相對可控、上行風險不對稱的預期，對金價自然形成支持。



4月6日前的黃金，更多是一種被動持有的「風險保險」，正是這份需求，構成了金價最重要的支持來源。



*本周黃金技術分析*



上周五（27日），現貨金收報每盎司4492美元。回顧上周走勢，金價一度急跌至4098美元，RSI低見27，顯示市場出現明顯的超賣，其後觸發技術性反彈。隨著金價回升，上周五收市後的RSI已回升至36，雖有所改善，但仍處於超賣區間，後市反彈空間仍然存在。



從技術形態來看，預料金價本周仍有機會延續反彈走勢。上方首個阻力位為4602美元（3月25日高位），一旦成功突破，將進一步上望4842美元（2月17日低位），若升勢持續，不排除挑戰5014美元（3月9日低位）這一重要技術關口。



至於下方支持方面，短線支持位在4306美元（3月24日低位）。若金價失守該水平，走勢恐再度轉弱，並有機會回落測試4098美元（3月23日低位）低位區域。



整體而言，在RSI仍處超賣水平，以及金價自低位回穩的情況下，技術上傾向反彈為主，但須留意阻力區間的突破能力及整體市場風險情緒的變化。



*本周重要消息*



周一（3月30日）

06:30：特朗普演說

22:30：美國聯儲局主席鮑威爾演說



周三（4月1日）

20:30：美國3月按月零售銷售，預測為升0.4%，前值為跌0.2%。

22:00：美國3月按月ISM工業PMI，預測為52.3，前值為52.4。



周五（4月3日）

20:30：美國3月份非農業新增職位，預測為增加5.6萬個，前值為減少9.2萬個。

20:30：美國3月份失業率，預測與前值同樣為4.4%。



*本文撰於2026年3月29日上午0時30分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。