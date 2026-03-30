30/03/2026 08:46

【中東戰火】美國在伊朗導彈襲擊中損失首架E-3預警機

《經濟通通訊社30日專訊》知情人士透露，伊朗近日對沙特阿拉伯一處軍事基地發動導彈襲擊，造成多架軍用飛機受損，並摧毀了一架價值不菲的美國E-3空中預警與指揮機。這也是該型號飛機已知的首次戰鬥損失。



知情人士稱，這架造價約3億美元的飛機在對蘇丹王子空軍基地的襲擊中被擊中。未經核實的現場照片顯示，飛機尾部被完全炸斷，已無法飛行。



這種被稱為預警機(AWACS)的飛機，機身上方安裝有旋轉雷達圓盤，主要用於探測遠距離威脅，並指揮其他作戰飛機行動。儘管美國目前仍然有60多架E-3在役，但單機被毀的代價依然高昂。



*伊朗：林肯號航母若進入射程將打擊*



此外，伊朗海軍司令伊拉尼警告，一旦美國的林肯號航母打擊群進入射程，伊朗將從海岸向海上發射各種導彈進行打擊。



根據伊朗多間傳媒報道，伊拉尼表示，伊朗已全面管控霍爾木茲海峽以東海域及阿曼灣，正等待向敵方復仇的時機，強調伊朗正嚴密監控林肯號航母打擊群的位置及動向。(rc)