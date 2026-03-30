30/03/2026 11:28

【特朗普當政】美國國土安全部停擺44天，美國史上最長政府部分停擺

《經濟通通訊社30日專訊》美國國土安全部停擺已進入第44天，已成為美國史上最長的政府部分停擺事件。



上周五（27日），眾議院共和黨人投票通過一項短期撥款法案，但該法案在參議院毫無通過可能，令重啟國土安全部資金的談判遭遇重大挫折。而在周日（29日），參議院剛通過一項兩黨法案，為國土安全部除移民與海關執法局、海關與邊境保護局以外的所有部門提供資金。眾議院共和黨領導層否決該法案，議長麥約翰遜稱其「就是個笑話」。



自停擺開始以來，參議院已多次嘗試推進相同法案，但均以失敗告終，始終未能達到推進立法所需的60票門檻。共和黨在參議院以53:47佔多數席位，推動立法仍需部分民主黨議員支持。民主黨則要求在移民執法行動中設置明確的約束條款，才會支持為包含移民與海關執法局在內的國土安全部全額撥款。(rc)