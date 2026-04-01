30/03/2026 10:06

【中東戰火】摩根大通及Pimco認為債券市場低估經濟放緩風險

《經濟通通訊社30日專訊》華爾街大行債券基金經理表示，金融市場低估美國對伊朗戰爭可能導致經濟急劇放緩的風險。



Pimco、摩根大通和Columbia Threadneedle Investments等公司的基金經理，正在為一場經濟衝擊做準備，他們認為這場衝擊最終將引發債券市場反彈，並導致孳息率再度回落。



摩根資產管理的固收投資組合經理Kelsey Berro指出：「這場衝突每持續一天，市場就愈發不得不考慮其對經濟增長的負面影響，這最終會推低美債孳息率。」



隨著能源價格上漲、借貸成本攀升，以及股市大跌開始擠壓企業和消費者，經濟學家已經開始下調增長預期，並上調經濟衰退可能性。高盛集團表示，未來12個月發生經濟衰退的概率已升至約30%，Pimco則認為這一概率超過三分之一。(rc)