30/03/2026 11:28

【外圍經濟】日本央行行長：匯率對經濟和物價有重大影響

《經濟通通訊社30日專訊》日本央行行長植田和男周一（30日）表示，匯率波動對經濟和物價有重大影響。



植田在國會答問時表示，日本央行將密切關注匯率走勢，日本央行政策委員會將做出適當的政策決定。為了確保長期利率穩定，官員需要與市場保持密切溝通。



此外，根據周一公布，日本央行3月19日結束的政策會議紀要，一名央行審議委員表示，如果中東衝突持續，政策委員會應該考慮是否需要加快升息步伐。



一位審議委員指出，油價上漲和日圓疲軟可能大幅推高通脹。在考慮升息及幅度時，需要結合中東局勢走向、日本央行短觀調查、分行經理回饋，以及企業見聞資訊等因素進行綜合判斷(rc)