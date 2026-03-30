30/03/2026 14:40

【中東戰火】全球債券上漲，經濟放緩擔憂加劇

《經濟通通訊社30日專訊》隨著中東衝突可能拖累全球經濟增長的擔憂升溫，全球主權債券上漲，此前遭到拋售的政府債券再獲青睞。



亞洲交易時段周一，美國國債與澳洲和日本債券一道走高，市場揣測油價飆升或只是長期全球燃料短缺的前兆，從而提振了對政府債券的需求。



作為對貨幣政策變化最為敏感的證券之一，2年期美債孳息率下跌3個基點至3.88厘，基準10年期美債孳息率也下跌3個基點至4.40厘。澳洲3年期債券孳息率一度下跌9個基點至4.71厘，而日本2年期國債孳息率下降2個基點至1.36厘。



麥格理策略師Gareth Berry表示：「市場正在胡思亂想，如果一個月後中東戰爭仍未解決，世界會變成什麼樣子。人們已經開始拿這一局勢與新冠疫情作比較，認為經濟體可能面臨停擺風險。只不過這一次，原因是燃料短缺。」(rc)