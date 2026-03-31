31/03/2026 15:19

金管局陳維民：擬逐步增加人民幣債券發行量，增內地債券市場外資佔比

《經濟通通訊社31日專訊》據《彭博》引述香港金管局副總裁陳維民指，香港特區政府將在未來發債計劃中逐步增加人民幣債券發行量，合理分布發行年期，形成港府人民幣債券殖利率曲線。



他在北京中國債務資本市場論壇上表示，未來香港要持續深化與債券相關的互聯互通安排和各種配套，持續吸引更多國際機構通過債券通投資在岸人民幣債券，增加外資在內地債券市場的佔比，提升人民幣債券在全球市場的佔有率。



他補充，未來會持續增加參與南向通的機構數目；不斷提升與債券相關的風險管理和流動性配套，爭取早日在香港推出國債期貨。



他亦指，優化市場配套重點之一是建立和完善反映市場供求的離岸人民幣債券殖利率曲線，目前中央政府在港持續發行人民幣國債已經形成基本殖利率曲線。至於提升基礎設施方面，港府希望把金管局旗下的債務工具中央結算系統(CMU)，發展成為亞洲主要國際中央證券託管平台。CMU目前託管點心債餘額超過1.4萬億元人民幣，佔全球總額接近90%。(jl)