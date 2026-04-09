31/03/2026 15:44

【ＡＩ】聯想(00992)推兩款AI Agent原生運行智能終端，兼容「養龍蝦」運行

《經濟通通訊社31日專訊》聯想集團(00992)發布兩款面向AI Agent原生運行的智能終端，包括面向消費市場的「YOGA AI Mini」，以及針對企業場景的「Think AI Tiny」。



據介紹，上述兩項產品均可以實現一鍵部署、系統級安全防護等核心功能，解決開源AI智能體部署痛點。當中，YOGA AI Mini對標被眾多用戶用於運行「OpenClaw」的蘋果公司電腦產品「Mac mini」。



另外，聯想YOGA AI Mini與Think AI Tiny的核心競爭力，在於其首發的DingClaw一鍵部署方案。針對OpenClaw在傳統Windows系統上部署困難的問題，聯想通過DingOS實現了快速自動化部署，無需復雜的環境測試和代碼操作，實現「開箱即用」的體驗，讓個人與企業用戶都能輕鬆擁有專屬的AI工作設備。(jl)