31/03/2026 17:30

《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布芝加哥PMI

《經濟通通訊社31日專訊》美股三大指數昨日先升後回軟，在中東戰事持續的陰霾下，科技股遭遇顯著拋售壓力。國際油價持續攀升，紐約期油自2022年以來首次站穩100美元大關。道指收市升49.5點或0.11%，報45216.14點；標指跌25.13點或0.39%，報6343.72點；納指跌153.72點或0.73%，報20794.64點。港股方面，恒生指數收市報24788，升37點或0.2%，成交2558億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間1日12:00am，美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比在該行主辦的一個活動上致開幕詞。1:10am，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就貨幣政策和經濟前景發表講話。3:00am，美聯儲理事巴爾就穩定幣發表講話。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布3月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%擴大至1.3%，年率升幅料由1.9%擴大至2.6%。今晚9:45pm，美國公布3月芝加哥採購經理人指數，料由57.7降至55。



在美國，今日公布業績的公司有：比特數字(US.BTBT)、特海國際(US.HDL)等。(wa)