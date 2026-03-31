24,788.14
+37.35
(+0.15%)
3,891.86
-31.43
(-0.801%)
4,450.05
-41.90
(-0.933%)
13,478.06
-248.13
(-1.808%)
66,119.6500
-677.7300
(-1.015%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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-677.73
-1.015%
2,017.6500
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31/03/2026 17:05
美元兌人民幣報6.9063，內地官方製造業PMI升至50.4見一年高
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.411
|100.509
|-0.098
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.57/61
|159.63/67
|159.71/75
|歐元/美元
|1.1466/70
|1.1466/70
|1.1462/66
|英鎊/美元
|1.3211/15
|1.3201/05
|1.3183/87
|美元/瑞郎
|0.7998/02
|0.7999/03
|0.7994/98
|美元/加元
|1.3938/42
|1.3937/41
|1.3924/28
|澳元/美元
|0.6858/62
|0.6859/63
|0.6852/56
|紐元/美元
|0.5712/16
|0.5710/14
|0.5720/24
|美元/人民幣
|6.9061/65
|6.9066/70
|6.9123/27
|美元/港元
|7.8386/90
|7.8387/91
|7.8359/63
*上述報價只供參考用