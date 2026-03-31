31/03/2026 08:23

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 道指收市升49.5點，報45216.14點

▷ 納指跌153.72點，紐約期油報103.99美元

▷ 聯儲局主席稱通脹預期受控，貨幣政策維持現狀 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》美股周一(30日)三大指數先升後回軟，在中東戰事持續的陰霾下，科技股遭遇顯著拋售壓力。國際油價持續攀升，紐約期油自2022年以來首次站穩100美元大關。道指高開116點後，早段升幅曾擴大至最多459點，高見45625點。惟午後大市方向逆轉，道指一度蒸發所有漲幅並曾倒跌109點，全日高低波幅顯著。標指早段最多漲0.92%，其後曾倒插0.82%；納指升0.91%後亦一度轉跌1.23%，反映科技股沽壓依然沉重。道指收市升49.5點，或0.11%，報45216.14點；標指跌25.13點，或0.39%，報6343.72點；納指跌153.72點，或0.73%，報20794.64點。納指與標指受壓的主因是中東戰事引發通脹憂慮，直接削弱市場對高估值科技股的投資意欲。特斯拉(US.TSLA)跌1.8%，英偉達(US.NVDA)跌1.4%，Meta(US.META)逆市升2%，蘋果(US.AAPL)跌0.9%，微軟(US.MSFT)升0.6%，谷歌(US.GOOG)跌0.2%，亞馬遜(US.AMZN)升0.8%。相反，受惠油價上漲的能源板塊展現強大韌性，成功支撐道指逆市微升。紐約期油單日急升逾4%，突破每桶100美元的重要心理關口，報103.99美元。倫敦布蘭特期油亦同步錄得2.7%的升幅，企穩在100美元上方，報108美元。特朗普警告伊朗必須重新開放霍爾木茲海峽，否則其哈爾克島等主要石油出口樞紐及發電廠將面臨美軍空襲風險。面對能源價格急飆，美國聯儲局主席鮑威爾強調，通脹預期在短期之外仍牢牢受控。他認為目前的貨幣政策處於良好位置，並警告單靠加息無助於降低汽油價格。若現階段貿然收緊貨幣政策，反而可能在未來對整體經濟造成不必要損害。*美匯指數一度觸及100.61*美匯指數盤中最高觸及100.61，創下自2025年5月以來的新高，日內報100.52，升0.3%。美元兌日圓匯價出現劇烈波動，最高觸及160.46，創下一年多以來的新高，隨後反覆回落，日內報159.68，跌0.3%。歐元兌美元今日持續受壓，跌穿1.15重要心理關口，報約1.1458，下跌約0.44%。現貨金一度升穿4580美元後出現震盪回落，微升0.3%，報每盎司4508美元。紐約期金亦曾短暫突破每盎司4600美元，但其後遇阻力並反覆下試4550美元水平，升約0.4%。(rc)