31/03/2026 16:42

《本港經濟》外匯基金今年2月份按月增加79億港元，總資產為42935億港元

《經濟通通訊社31日專訊》金管局今日公布，截至2026年2月28日，外匯基金總資產為42935億港元，較2026年1月底增加79億港元，其中外幣資產增加474億港元，港元資產則減少395億港元。



外幣資產增加，主要是因為利息收入及投資按市價重估，以及發行負債證明書。港元資產減少，主要是因為銀行存款減少。



貨幣發行局帳目顯示，2026年2月底的貨幣基礎為20715億港元，較2026年1月底增長128億港元，增幅為0.6%。貨幣基礎增長，主要是由於負債證明書總額增加及已發行外匯基金票據及債券的折價攤銷。



2026年2月底的支持資產總額增加261億港元至23060億港元，增幅為1.1%。支持資產增加，主要是因為發行負債證明書、投資按市價重估及來自投資的利息收入。支持比率由2026年1月底的110.74%，上升至2026年2月底的111.32%。(ul)