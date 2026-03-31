31/03/2026 16:45

《本港樓市》金管局：今年2月份新批出按揭貸款額較1月份減少10.8%，至290億港元

《經濟通通訊社31日專訊》香港金融管理局公布2026年2月份的住宅按揭統計調查結果。



2月份新申請貸款個案較1月份按月減少7.5%，至8125宗。2月份新批出的按揭貸款額較1月份減少10.8%，至290億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少24%，至86億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少6.1%，至172億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加10.7%，至32億港元。



2月份新取用按揭貸款額較一月份減少24.4%，至164億港元。



以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的89.5%下降至2月份的87.5%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的1.5%上升至2月份的1.9%。



2月份未償還按揭貸款總額按月增加0.2%，至19263億港元。



按揭貸款拖欠比率為0.13%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。(ul)