31/03/2026 16:48

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2月港元存款跌0.2%，外幣存款升1.7%

▷ 人民幣存款增3.6%至10293億元

▷ 跨境人民幣結算額2月為8665億元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》香港金融管理局今日發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在2026年2月份上升0.9%，其中港元存款下跌0.2%，外幣存款則上升1.7%。2026年首兩個月，存款總額及港元存款分別上升0.9%及1.2%。香港人民幣存款在二月份上升3.6%，於2月底為10293億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於2月份為8665億元人民幣，而1月份為10164億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。2月份貸款與墊款總額上升0.6%，2026年首兩個月上升1.6%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款2月份分別上升0.4%及0.9%。由於港元存款的跌幅較港元貸款的跌幅大，港元貸存比率由1月底的72.3%，上升至2月底的72.4%。2月份港元貨幣供應量M2及M3分別上升0.2%及0.1%，與去年同期比較均上升2.1%。2月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升0.2%，與去年同期比較上升12.6%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於2月份均上升0.8%，與去年同期比較，M2及M3均上升9.8%。由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素（例如季節性的資金需求，以及營商與投資相關活動）影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。(ul)