31/03/2026 17:55

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▷ 離岸人民幣債券發行額增2.7%至11009億元

▷ G3貨幣債券發行額升26%至1015億美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》香港金融管理局近日發布《2025 年香港債券市場概況》專刊，數據顯示 2025 年香港港元、離岸人民幣、G3貨幣三大債券細分市場均實現增長，未償還總額與新發行額雙雙走高，同時市場在創新化、綠色化、互聯互通方面持續突破，基建優化與政策支持進一步鞏固香港作為國際債券融資樞紐的地位。2025年香港債券市場各板塊表現亮眼，港元債務證券發行額按年大增58.6%至16293億港元，未償還總額亦上升33.3%至20176 億港元，本地公司發行額增幅達79%成為重要增長點；離岸人民幣債務證券發行額微增2.7% 至11009億元人民幣，未償還總額大幅攀升7.6%至16073億元人民幣；受益於利率下行的融資環境，G3貨幣債券發行額按年增26%至1015億美元，內地發行人需求成為主要增長動力，未償還總額達5336億美元。市場制度建設與產品創新迎來重要進展。2025年9月，證監會與金管局聯合發布《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，圍繞一級市場發行、二級市場流動性、離岸人民幣業務、新一代基建四大支柱推出十項措施，目標打造香港成為全球固定收益及貨幣中心。政府債券發行持續多元化，全年發行綠色債券、基建債券等合計約947億港元，並首次發行30年期港元基建債券，同時推出550億港元銀色債券惠及長者投資者。財政司更宣布，2026至2031年五年間，香港每年將發行1600億至2200億港元等值的可持續及基建債券。數碼債券成為市場創新核心標籤。2025年11月，香港發行首批應用港元和人民幣代幣化央行貨幣交收的數碼債券，發行額100億港元，認購額超1300億港元，市場接受度顯著提升。金管局將推動代幣化債券常態發行，並持續優化金融基建互操作性，同時通過數碼債券資助計劃為合資格發行提供最高250萬港元資助。綠色和可持續金融領域，香港連續第八年蟬聯亞洲區國際綠色和可持續債券安排發行榜首，2025年發行總額377億美元，佔亞洲市場份額40%，私營發行人貢獻約76%。全年香港綠色和可持續債務（含債券、貸款）總額達765億美元，相關資助計劃已累計為約670筆、總額 1900億美元的債務工具批出資助，資金落地香港110多個綠色項目。市場基建方面，金管局附屬公司迅清結算運營的債務工具中央結算系統(CMU)2025年託管總額達5.2萬億港元等值的歷史新高，95%的全球點心債發行通過該系統完成。迅清結算與港交所達成戰略合作，港交所成為其控股公司戰略股東，同時CMU與澳門CSD聯網，並首次吸納阿聯酋央行成為會員，實現商業化、國際化、現代化三大發展目標，並計劃2026年底前建立數字資產平台，支持數字債券發行與交收。(ul)