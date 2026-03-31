31/03/2026 08:50

【開市Ｇｏ】伊朗准霍峽收費，鮑威爾警告雙向風險，中行減派息

【要聞盤點】



1、美股周一（30日）三大指數先升後回軟，在中東戰事持續的陰霾下，科技股遭遇顯著拋售壓力。國際油價持續攀升，紐約期油自2022年以來首次站穩100美元大關。道指收市升49.5點，或0.11%，報45216.14點；標指跌25.13點，或0.39%，報6343.72點；納指跌153.72點，或0.73%，報20794.64點。中國金龍指數跌24點。日經期貨截至上午7時48分跌205點。



2、美國總統特朗普指與伊朗談判有重大進展。若未能結束戰爭協議，將摧毀伊朗能源設施及哈爾克島。但伊朗外交部稱美國要求過分，並重申從未直接談判。



3、伊朗議會國家安全委員會批准霍爾木茲海峽收費法案，一艘油輪通行費或高達200萬美元。美國財長貝森特指護航行動將重奪海峽控制權。



4、聯儲局主席鮑威爾指儲局在達致「穩定物價」與「實現充分就業」的雙重職責上正同時面臨風險。債市交易員開始消化今年減息可能性。聯儲局理事米蘭支持一年累計減息100基點，但同時支持縮表。



5、國際油價周一顯著上揚。紐約期油急升逾4%，突破每桶100美元關口，為2022年以來首次站穩。倫敦布蘭特期油升2.7%，企穩100美元以上。



6、受中東戰火持續緊張及油價急升推高通脹預期影響，避險資金流入美元資產。美元指數突破100關口，最高見100.61，創近11個月新高。



7、德國3月通脹率升至逾一年高位，為歐洲央行可能加息提供進一步支持。市場關注周二公布的歐元區CPI數據。



8、中國今日公布3月官方PMI數據，預計製造業指數升至榮枯線以上，非製造業較前月改善但仍處萎縮區間。



9、內媒稱自上周起內地記憶體價格明顯回落，華強北商戶指去年漲價潮抑制出貨量，或為近期下降主因。



10、香港證監會公布，無紙化證券市場制度預計11月16日實施，第二季向立法會提交生效公告。新上市證券須上市時起以無紙形式發行，已上市證券五年內逐步納入。



【焦點股】



中行(03988)

- 去年純利2430.2億人幣升逾2%，派息11.69分減近4%，淨息差下降14個基點



農行(01288)

- 去年純利2910.4億人幣升3%，派息13分同增逾3%，淨息差下降14個基點



中銀香港(02388)

- 全年淨利401.2億港元增半成，全年派息增近7%



光大銀行(06818)

- 去年盈利388億人幣跌7%派息7分，淨利差降至1.32%



民生銀行(01988)

- 去年賺306億人幣升逾5%派息5.3分，淨息差升至1.4%



舜宇光學(02382)

- 去年盈利逾46億人幣升72%，派息1.206港元升1.3倍



京東集團(09618)

- 擬在奧地利重新​​提交以22億歐元收購德國零售商Ceconomy的審批申請



吉利汽車(00175)

- 磋商附屬領克汽車歐洲銷售由同系Volvo負責



耀才證券(01428)

- 近51%股權完成易手，螞蟻集團多名高層進入董事會



黑芝麻智能(02533)

- 去年虧損擴至14億人幣，收入升73%，不派息



贛鋒鋰業(01772)

- 全年虧轉盈16.1億人幣收入增22%，派息維持15分



壁仞科技(06082)

- 去年營收增逾兩倍，得益於中國對AI晶片需求激增



美的集團(00300)

- 去年盈利逾440億人幣升14%，派息3.8元



中國銀河(06881)

- 去年盈利125億人幣升25%，派息22.5分



中金公司(03908)

- 去年盈利98億人幣升25%，派息22.5分



中國神華(01088)

- 去年賺542億人幣跌9%派息1.03元，今年目標收入跌5%



中金公司(03908)

- 去年多賺72%收入增23%，派息大增至22.5分



中遠海發(02866)

- 全年淨利16.1億元人民幣，上年盈利16.9億元人民幣



傅里葉(03625)

- 超購3117倍抽800手方穩中，下限定價暗盤升逾1倍，今日掛牌



銅師傅(00664)

- 超購59倍抽45手方穩中，下限定價暗盤仍跌三成，今日掛牌





【油金報價】



紐約期油上升3.36%，報106.34美元/桶



布蘭特期油上升3.39%，報108.89美元/桶



黃金現貨下跌0.04%，報4,509.18美元/盎司



黃金期貨下跌0.43%，報4,537.70美元/盎司