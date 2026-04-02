31/03/2026 13:32

【中東戰火】以色列通過法案授權對巴勒斯坦施襲者判絞刑，巴勒斯坦強烈譴責

《經濟通通訊社31日專訊》以色列議會周一（30日）通過一項法案，授權法官對被認定實施致命襲擊的約旦河西岸巴勒斯坦人判處死刑。



法案由極右翼的國家安全部長本格維爾提出，獲得包括總理內塔尼亞胡在內的62票贊成，48名議員投票反對。根據法案，被軍事法庭判定實施致命襲擊的巴勒斯坦人，會被默認判處絞刑；法官在特殊情況下可以終身監禁代替死刑，但相關標準未作明確界定。



美國國務院發表聲明，表示尊重以色列制定本國法律的權利，相信相關措施將在公平審判的前提下進行。



巴勒斯坦總統府強烈譴責並反對法案，指是公然違反國際人道主義法，構成針對巴勒斯坦人民的戰爭罪行。(rc)