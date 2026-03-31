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▷ 2025年17國家地區發行人在港發債

▷ 爭取香港推出國債期貨並增人民幣債券發行 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》香港金管局副總裁陳維民在國際資本市場協會(ICMA)中國債務資本市場年度會議主題演講表示，ICMA的報告也顯示了香港在亞洲的國際債券市場繼續發揮重要作用。在過去十年，香港九度成為亞洲最大的國際債券發行樞紐，2025年共17個國家和地區的發行人在港發債，發債主體和投資者多元化和國際化，當中，內地企業離岸發債總額約七成在香港進行。*去年在港發行點心債規模已達1.1萬億人幣*陳維民指出，當前是釋放人民幣債券在全球市場潛力的良好時機，這是基於以下幾個發展趨勢：人民幣匯率保持在合理均衡水平上基本穩定，減低了匯兌風險；人民幣利率較低，有利於人民幣作為融資貨幣；國際投資者正尋求資產配置多元化，而人民幣債券是非常好的選項；人民幣在全球實體經濟的支付功能顯著上升，持有人民幣的機構對人民幣資產的需求不斷增加；與以上相關的還有內地企業出海發展，在離岸市場逐步建立一個習慣於使用人民幣的群體。他提及，作為全球離岸人民幣業務樞紐，香港明顯感覺到這股動能。去年在港發行的點心債規模已達1.1萬億元人民幣，年末點心債餘額超過1.6萬億元，兩年間增長74%。另一個可喜的現象是發債主體更趨國際化，過去兩年，外國政府類機構及國際多邊機構的點心債發行增速明顯，印尼政府和哈薩克斯坦開發銀行首次在港發行點心債，印尼政府更在今年第二度在港發行點心債。*持續深化與債券相關互聯互通安排和各種配套*他介紹香港在深化互聯互通、優化市場配套、提升基礎設施三方面的主要工作目標。首先是要持續深化與債券相關的互聯互通安排和各種配套，一是北向債券通。北向通已經是國際投資者參與在岸人民幣債券市場的重要渠道，交易量長期佔外資在銀行間債券市場交易總量的60%以上。在現有的基礎上，要持續吸引更多的國際機構通過債券通投資在岸人民幣債券，增加外資在內地債券市場的佔比，提升人民幣債券在全球市場的份額。他續指，穩步擴大南向債券通的規模和參與度。自開通以來，南向通的參與機構成為點心債市場重要的生力軍，有助於近年點心債蓬勃發展。去年南向通引進四類新的參與機構，局方希望在未來能持續增加參與的機構數目，既為內地更多金融機構參與國際市場提供條件，也有利於增加點心債發行和二級市場的流動性。*爭取早日在香港推出國債期貨*他提及，不斷提升與債券相關的風險管理和流動性配套，加強人民幣債券對國際投資者的吸引力。在風險管理方面，北向互換通在推出以來廣受市場歡迎，並且在增加產品類型、提高每日額度、擴充報價商等方面多次作出優化。未來局方將按照市場需要不斷完善，並爭取早日在香港推出國債期貨，為投資者提供更豐富的風險管理工具。他表示，香港特區政府發行的基建和可持續債券年期已涵蓋1至30年，局方將在未來的發債計劃中逐步增加人民幣債券的發行量，合理分布發行年期，形成港府的人民幣債券收益率曲線，為市場提供多一個基準參考。(bn)