24,788.14
+37.35
(+0.15%)
3,891.86
-31.43
(-0.801%)
4,450.05
-41.90
(-0.933%)
13,478.06
-248.13
(-1.808%)
67,296.0700
+498.6900
(0.747%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
31/03/2026 15:07
美元兌日圓報159.72，東京3月核心CPI按年升1.7%低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.491
|100.509
|-0.018
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.70/74
|159.63/67
|159.71/75
|歐元/美元
|1.1471/75
|1.1461/65
|1.1462/66
|英鎊/美元
|1.3204/08
|1.3199/03
|1.3183/87
|美元/瑞郎
|0.7994/98
|0.7990/94
|0.7994/98
|美元/加元
|1.3932/36
|1.3932/36
|1.3924/28
|澳元/美元
|0.6852/56
|0.6849/53
|0.6852/56
|紐元/美元
|0.5712/16
|0.5711/15
|0.5720/24
|美元/人民幣
|6.9064/68
|6.9075/79
|6.9123/27
|美元/港元
|7.8378/82
|7.8374/78
|7.8359/63
上述報價只供參考用