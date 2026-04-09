31/03/2026 16:17
【ＡＩ】智元機器人夥中大建具身智能聯合平台，冀推動研發及人才培育
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▷ 智元機器人與香港中文大學共建具身智能產學研平台
▷ 合作內容含研發資金、硬件平台、數據資源及人才培育
▷ 智元第1萬台人形機器人下線，量產速度提升逾4倍
▷ 合作內容含研發資金、硬件平台、數據資源及人才培育
▷ 智元第1萬台人形機器人下線，量產速度提升逾4倍
根據合作安排，智元機器人將提供專項研發資金、機器人硬件平台、高質量數據資源及多元化應用場景支持；中大則依託其在人工智能領域的學術優勢，組織一流科研團隊與智元機器人的研究及工程團隊開展協同創新。雙方將合作推動前沿研究與工程實踐深度結合，加快具身智能技術在更廣泛場景中的落地探索。
雙方亦計劃建立常態化的高層次人才聯合培養機制。智元表示，將在首期合作中最大化開放實習崗位，並支持中大學生及青年學者在具身智能領域的相關課題研究，讓香港青年科研人才有更多機會接觸產業前沿與工程實踐，為香港本地創科發展儲備高素質的實戰型人才。
智元機器人合夥人兼首席科學家羅劍嵐表示，透過此次合作，不僅能夠加速具身智能底層技術的突破，更希望將智元的產業資源與香港的學術生態緊密融合。作為長期的生態共建者，智元將在香港持續投入，與學界攜手為行業培養下一代領軍型人才。
是次合作公布前一日，智元第1萬台人形機器人下線，成為業內首批實現萬台級量產的人形機器人企業之一。智元生產機器人由首1000台增至5000台歷時約一年，而由5000台增至1萬台則僅用了3個月，較前一階段生產速度提升逾4倍。(bi)