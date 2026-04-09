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▷ 合作內容含研發資金、硬件平台、數據資源及人才培育

▷ 智元第1萬台人形機器人下線，量產速度提升逾4倍 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》具身智能企業智元機器人今日與香港中文大學舉行戰略合作啟動儀式，宣布共建具備國際影響力的具身智能產學研聯合平台。雙方將圍繞具身通用大模型的前沿研發及人才培育展開深入合作，冀進一步加強香港在具身智能領域的科研與轉化能力。根據合作安排，智元機器人將提供專項研發資金、機器人硬件平台、高質量數據資源及多元化應用場景支持；中大則依託其在人工智能領域的學術優勢，組織一流科研團隊與智元機器人的研究及工程團隊開展協同創新。雙方將合作推動前沿研究與工程實踐深度結合，加快具身智能技術在更廣泛場景中的落地探索。雙方亦計劃建立常態化的高層次人才聯合培養機制。智元表示，將在首期合作中最大化開放實習崗位，並支持中大學生及青年學者在具身智能領域的相關課題研究，讓香港青年科研人才有更多機會接觸產業前沿與工程實踐，為香港本地創科發展儲備高素質的實戰型人才。智元機器人合夥人兼首席科學家羅劍嵐表示，透過此次合作，不僅能夠加速具身智能底層技術的突破，更希望將智元的產業資源與香港的學術生態緊密融合。作為長期的生態共建者，智元將在香港持續投入，與學界攜手為行業培養下一代領軍型人才。是次合作公布前一日，智元第1萬台人形機器人下線，成為業內首批實現萬台級量產的人形機器人企業之一。智元生產機器人由首1000台增至5000台歷時約一年，而由5000台增至1萬台則僅用了3個月，較前一階段生產速度提升逾4倍。(bi)