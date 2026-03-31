31/03/2026 19:37

《再戰明天》聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布ADP就業變動等數據

《經濟通通訊社31日專訊》聖路易斯聯儲總裁發表講話，及美國公布ADP就業變動等數據，料為周三（1日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，法國總統馬克龍與日本首相高市早苗舉行雙邊會談。本港時間周三晚6:30pm，歐洲央行執委奇波洛內發表有關數字歐元的演講。9:05pm，美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆就美國經濟與貨幣政策發表講話。9:10pm，美聯儲理事巴爾就「人工智能和消費者問題」發表講話。



*本港公布零售銷售，歐元區公布失業率*



數據方面，周三6:00am（本港時間．下同），澳洲公布3月製造業採購經理人指數。8:30am，澳洲公布2月建築許可，月率料由下滑7.2%改善至升5.5%。4:30pm，香港公布2月零售銷售，年率升幅料由5.5%擴大至12.2%。同一時間，英國公布3月製造業採購經理人指數，料由51.7降至51.4。5:00pm，歐元區公布2月失業率，料維持於6.1%。8:15pm，美國公布3月ADP就業變動，料由6.3萬降至4萬。8:30pm，美國公布2月零售銷售，月率料由下滑0.2%改善至升0.5%。9:45pm，美國公布3月製造業採購經理人指數，料由51.6升至52.4。10:00pm，美國公布3月ISM 製造業指數，料由52.4降至52.3。(wa)