31/03/2026 15:49

貿發局：首季出口信心指數跌至46.5，出口商於今年首季態度趨向審慎

《經濟通通訊社31日專訊》貿發局表示，過去數月香港出口表現強勁，但全球經貿環境不確定性持續，出口商於今年首季態度趨向審慎，首季出口信心指數中，現狀指數46.5，預期指數46.9，兩者按季分別下跌4.9及5。而出口商對貿易價值的預期維持在接近中性水平，現狀指數50.9，預期指數49.1，顯示出口商預料未來數月單位價格保持平穩。



調查又顯示，企業於年初出貨量增加，庫存下降。調查在1至2月期間進行，美以伊戰事對中東局勢發展，並未納入今次結果內。



貿發局研究總監龐溟表示，受地緣政治不穩影響，香港多個主要出口市場，包括東盟及內地前景略為轉淡，但從長遠角度，電子產品及其他消費品行業基本需求仍具韌性，在全球地緣政治衝突放緩之前，對香港貿易前景維持正面但審慎。(bn)