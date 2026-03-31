31/03/2026 11:50
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌兩日報2.24厘
《經濟通通訊社31日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報2.23506厘，跌4.786基點，連跌兩日；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.35661厘，跌5.518基點。
隔夜息報2.77012厘，升47.226基點，是2月16日後最高；一周拆息跌7.893基點，報2.32036厘，兩周則跌15.262基點，報2.18548厘。長息方面，六個月拆息跌8.649基點，報2.66351厘，一年期則跌5.947基點，報3.07702厘。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.77012厘，升47.226基點，是2月16日後最高；一周拆息跌7.893基點，報2.32036厘，兩周則跌15.262基點，報2.18548厘。長息方面，六個月拆息跌8.649基點，報2.66351厘，一年期則跌5.947基點，報3.07702厘。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.77012
|+47.226
|一周
|2.32036
|-7.893
|兩周
|2.18548
|-15.262
|一個月
|2.23506
|-4.786
|兩個月
|2.32083
|-1.352
|三個月
|2.35661
|-5.518
|六個月
|2.66351
|-8.649
|一年
|3.07702
|-5.947
資料來源：香港銀行公會