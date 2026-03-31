31/03/2026 15:52

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▷ 約10%石油供應中斷，亞洲國家抑制需求

▷ 3月ETF資金流入疲弱，未現大規模流出 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道31日專訊》景順全球研究主管Benjamin Jones指，中東衝突已進入第五周。上周的事態發展降低了短期內衝突緩和的可能性。若美國或伊朗在措辭上沒有明顯轉變，預期油價將進一步上升、股票將進一步走弱，而美元將維持強勢。*市場仍有序，沒見恐慌性拋售*景順認為市場保持有序，主要因為在步入3月前，投資者的部署及市場情緒均未過於樂觀。市場表現疲弱主要集中在去年表現最強的板塊，反映投資者是在減持過於集中的倉位，而非大規模撤離轉持現金。3月份的交易所買賣基金(ETF)資金流向亦顯示投資者保持觀望態度。雖然3月份多個類別的資金流入較1月及2月疲弱，但並未看到大規模的資金流出。*實質供應衝擊即將開始，或促使分析師下調盈測*目前市場更多受情緒而非實質供應中斷所驅動。全球各國仍在接收於衝突前已從中東出發的能源貨物。然而，隨著約10%的石油供應被中斷，這種情況難以持續。之後的供應將開始放緩，部分亞洲國家已採取措施抑制需求。目前而言，這對經濟的短期影響應有限，但未來數周，各國或需採取更深入的措施。這或將促使分析師下調盈利預測，並引發市場進一步下行。風險資產進一步下跌的風險上升，但私營企業的韌性較以往危機更強，應可限制下行幅度。因此，審慎的應對策略應是保持警惕，繼續密切觀察，留意此輪市場情緒的波動是否會演變為實質的供應衝擊。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。