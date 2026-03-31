31/03/2026 17:26

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資維持增持股票觀點，股票仍有上行空間

▷ 預期美國10年期國債收益率升至4.5%，看淡投資級信貸

▷ 黃金視為分散風險工具，減持大宗商品並鎖定利潤 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道31日專訊》施羅德投資多元資產投資團隊指，伊朗衝突爆發前，考慮到財政刺激的預期，以及在地緣政治緊張和去全球化的世界中各國對供應鏈韌性的關注，雖然預期周期環境溫和，但投資部署已傾向應對通脹風險。油價飆升後，大宗商品前景更趨均衡，因此決定就整體商品持倉鎖定利潤。然而，這不代表市場波動經已完結，投資者現時需要判斷各地央行將如何應對這次的滯脹衝擊。惟債券收益率仍有進一步上行空間，並預期美國10年期國債收益率將升至4.5%。同時轉為看淡美國投資級別信貸，因為目前的息差，對於潛在的滯脹風險和發行量增加（此乃周期末段的典型動態）所提供的保護作用有限。*續視黃金為分散風險重要工具，維持新興市場本地貨幣債長倉*施羅德投資維持對增持股票的觀點，但由於金融股仍然受利率憂慮影響，而美國在應對任何持續的油價急升時可能更具韌性，對國際價值股持平。儘管近期金價波動，繼續看好黃金，因為預期新興市場央行的結構性需求將會持續，並繼續視黃金為分散財政及地緣政治風險的重要工具。另亦維持新興市場本地貨幣債的長倉，因其實質收益率具吸引力，且債務更能優化。總括而言，經濟衰退風險偏低，相信股票仍有上行空間。不過，能源供應可能持續受阻，因此已減低股票持倉的周期性，並增加對美元的配置。另已將大宗商品長倉對沖收益變現。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。