31/03/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價升29點子，止三連跌報6.9194
《經濟通通訊社31日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9194，較上個交易日升29點子，止三連跌，上個交易日報6.9223。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9194
|-29.00
|1歐元/人民幣
|7.9302
|-249.00
|100日圓/人民幣
|4.3296
|+125.00
|1港元/人民幣
|0.8830
|-8.90
|1英鎊/人民幣
|9.1169
|-497.00
|1澳元/人民幣
|4.7382
|-37.00
|1紐元/人民幣
|3.9558
|-114.00
|1新加坡/人民幣
|5.3575
|-80.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6524
|-2.00
|1加元/人民幣
|4.9684
|-111.00
|1人民幣/林吉特
|0.5829
|+31.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.7503
|-278.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4858
|+65.00
|1人民幣/韓元
|219.9400
|+152.00