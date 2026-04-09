31/03/2026 14:28

【ＡＩ】支付寶推出內地首個「支付集成Skill」，支持用自然語言接入支付

《經濟通通訊社31日專訊》支付寶今日正式發布國內首個「支付集成Skill」，並同步上線魔搭社區Skills中心。該產品將基礎支付能力深度封裝為標準化組件，讓Vibe Coding開發者可通過自然語言在應用開發中快速接入支付寶支付功能。



據介紹，Vibe Coding開發者只需完成三個簡單步驟，就能實現支付功能的快速接入：先下載支付寶支付集成Skill，再在開發工具中完成安裝，最後在Vibe Coding中用自然語言描述自身的收款需求，就能讓AI完成後續的支付接入開發。



與此同時，為保障開發安全與驗證效率，支付寶還升級了「沙箱環境」，開發者可在無真實資金、未正式開通支付產品的前提下，完成全鏈路支付測試，0成本驗證應用商業化可行性與穩定性。(wn)